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В мае за Полярным кругом было жарче, чем во всей Европе

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Британский метеоролог Скотт Дункан, создатель популярного во всём мире сайта прогнозирования погоды WXCHARTS, обнаружил "умопомрачительные” температуры за Полярным кругом в России:

по его данным на минувшей неделе столбики термометров там достигли отметки + 30°C.

© twitter.com, автоматический перевод сервиса ЯндексПереводчик
© twitter.com, автоматический перевод сервиса ЯндексПереводчик

Синоптик отметил в Twitter, что "в Арктике было жарче, чем почти везде в Европе".

"В этой части Арктики на 20-24°C жарче, чем в среднем для этого времени года", — констатировал Дункан.

© twitter.com, автоматический перевод сервиса ЯндексПереводчик
© twitter.com, автоматический перевод сервиса ЯндексПереводчик

"В последние несколько лет в российской Арктике наблюдаются резкие перепады температур. В июне прошлого года небольшой город Верхоянск в Якутии побил рекорд по самой высокой температуре, когда-либо зафиксированной за Полярным кругом, достигнув максимума в 38 °C", — сообщил метеоролог.

К слову, Верхоянск уже был рекордсменом по самому высокому температурному диапазону на Земле, однажды зимой там было -68°C.

По данным лондонского синоптика, в последнее время температура повысилась "не только в российской Арктике":

"Россия побила свой национальный рекорд тепла в мае, когда температура почти достигла + 40°C в Хасавюрте, городе на юге Республики Дагестан".

Напомним, ранее "Правда.Ру" рассказывала, что синоптики утверждают: глобальное потепление идёт быстрее, чем ожидалось".

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Автор: Ольга Лебедева
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