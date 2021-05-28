Британский метеоролог Скотт Дункан, создатель популярного во всём мире сайта прогнозирования погоды WXCHARTS, обнаружил "умопомрачительные” температуры за Полярным кругом в России:
по его данным на минувшей неделе столбики термометров там достигли отметки + 30°C.
Синоптик отметил в Twitter, что "в Арктике было жарче, чем почти везде в Европе".
"В этой части Арктики на 20-24°C жарче, чем в среднем для этого времени года", — констатировал Дункан.
"В последние несколько лет в российской Арктике наблюдаются резкие перепады температур. В июне прошлого года небольшой город Верхоянск в Якутии побил рекорд по самой высокой температуре, когда-либо зафиксированной за Полярным кругом, достигнув максимума в 38 °C", — сообщил метеоролог.
К слову, Верхоянск уже был рекордсменом по самому высокому температурному диапазону на Земле, однажды зимой там было -68°C.
По данным лондонского синоптика, в последнее время температура повысилась "не только в российской Арктике":
"Россия побила свой национальный рекорд тепла в мае, когда температура почти достигла + 40°C в Хасавюрте, городе на юге Республики Дагестан".
Напомним, ранее "Правда.Ру" рассказывала, что синоптики утверждают: глобальное потепление идёт быстрее, чем ожидалось".
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