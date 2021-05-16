Заключённым новосибирской колонии организовали "атмосферу Лондона"

Заключенные ИК-8, находящейся на окраине Новосибирска, теперь "реализуя свои права на телефонные переговоры" могут не просто почувствовать себя свободными людьми, но и туристами.

ик-8, телефон в колонии

Для этого в колонии комнаты для переговоров оборудованы в британском стиле — в них возле стен с изображением знаменитого Биг-Бена установлены красные — точь-в — точь как в британской столице — телефонные будки, в которых установлены не только привычные телефоны, но и видеофоны.

Об этом рассказывает пресс-служба новосибирского УФСИН на страницах ведомства в соцсетях.

ИК-8 — колония строгого режима.

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