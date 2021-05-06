Пока границы закрыты, Инстаграм спасает "Бали на Урале"

Коронавирусные ограничения в части запрета на поездки за границу поставили перед любителями делиться в интернете красивыми фотографиями вопрос:

где теперь брать локации для съемок?

На помощь инстадивам и инстабоям пришел один из региональных уральских сайтов, предложив взамен Лазурному берегу и тропическим красотам каолиновый карьер, прозванный в народе "Бали Урала".

Находится он в Кыштыме, недалеко от Челябинска, всего в каких-то 1500 км к востоку от Москвы.

На фотографиях заброшенный карьер выглядит превосходно, но вот купаться там неразумно. Насыщенный лазурный цвет воды происходит от опасных химических веществ, образующихся в результате реакции между минералом каолином, используемым для изготовления керамики, и водой.

В последний год ядовитое озеро стало очень популярным местом для снимков.

Водоем образовался в 2011 году, когда местные владельцы карьера прекратили откачку жидкости и карьер начал затопляться. Получившаяся потрясающая бирюзовая перспектива превратила промплощадку в место для фотосессий.

"Хотя вокруг Кыштыма много озер, многие предпочитают приезжать сюда на отдых, — рассказала руководитель Кыштымского центра развития туризма Алина Шмарина. — Фактически доступ в карьер запрещен. И здесь небезопасно. Но хозяева закрывают на это глаза” (цитата КП).

ДЛЯ СПРАВКИ

В 1950-х годах авария на атомной электростанции "Маяк" близ города Кыштым привела к эвакуации около 10 тыс. человек.

О том, насколько серьёзным было то ЧП (о котором сегодня мало, кто знает), говорит тот факт, что Международное агентство по атомной энергии оценивает его классом ниже только Чернобыльской и Фукусимской ядерных катастроф.