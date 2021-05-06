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Полное погружение: "жители" интернета задумались о создании новой нации

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Пользователи интернет-платформы Reddit решили объединиться, создав собственное государство со своими национальными законами, валютой и символами.

Полное погружение: "жители" интернета задумались о создании новой нации

И уже присматривают остров, который купят, чтобы он стал его территорией.

Идея зародилась давно, ещё в 2010 году, но, как это часто бывает в сети, активисты её пообсуждали и успокоились.

В минувший понедельник модератор подфорума опубликовал скриншот с просьбой начать чат, отправленный, по-видимому, с учетной записи Илона Маска.

И сразу на подфоруме r/redditisland стали появляться конкретные предложения по проекту:

  • самый популярный вариант — остров Питкэрн, расположенный в центре Тихого океана, где живут около 55 человек,
  • остров Disappointment у берегов Новой Зеландии,
  • Big Scrub, на Британских Виргинских островах.

Другие идеи:

  • в качестве монет предлагается использовать кусочки Lego,
  • установить в качестве местного времени UGT + 4: 20 (число 420 связано с употреблением марихуаны).
  • в выборе гимна страны лидирует композиция "Never gonna give you up" британского певца Рика Эстли.

Есть предложения и для флага Memelandia — так будет называться новая страна — все они основаны на символах Reddit или популярных мемах на платформе.

Участники обсуждения, загоревшиеся идеей покупки острова для "объединения единомышленников", гадают:

  • на самом ли деле инициатором стал Маск?

Сам генеральный директор SpaceX пока никак не прокомментировал происходящее на Reddit.

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Сойти с ума в интернете
Автор: Ольга Лебедева
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