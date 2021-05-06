Пользователи интернет-платформы Reddit решили объединиться, создав собственное государство со своими национальными законами, валютой и символами.
И уже присматривают остров, который купят, чтобы он стал его территорией.
Идея зародилась давно, ещё в 2010 году, но, как это часто бывает в сети, активисты её пообсуждали и успокоились.
В минувший понедельник модератор подфорума опубликовал скриншот с просьбой начать чат, отправленный, по-видимому, с учетной записи Илона Маска.
И сразу на подфоруме r/redditisland стали появляться конкретные предложения по проекту:
Другие идеи:
Есть предложения и для флага Memelandia — так будет называться новая страна — все они основаны на символах Reddit или популярных мемах на платформе.
Участники обсуждения, загоревшиеся идеей покупки острова для "объединения единомышленников", гадают:
Сам генеральный директор SpaceX пока никак не прокомментировал происходящее на Reddit.
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