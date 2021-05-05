Тиктокер шутки ради создал криптовалюту, которая "выстрелила"

Американский тиктокер Андре Льюис создал криптовалюту, которую назвал SCAM — "простые крутые автоматические деньги" (это слово с английского можно перевести, как "мошенничество").

Почти сразу после ее запуска, 22 апреля, она достигла рыночной капитализации в $70 млн, потом постепенно стабилизировалась и на текущий момент стоимость составляет около $1,5 млн.

Как говорит сам Льюис в своих роликах на Tik-Tok, он был удивлен произошедшим, потому что его инициатива

"родилась как насмешка над другими бесполезными криптовалютами рынка, которые претендуют на то, чтобы быть отличной инновацией, но на самом деле служат спекулянтам, чтобы эксплуатировать людей, отчаянно нуждающихся в быстром обогащении".

Создателю новой криптовалюты казалось невероятным, что крипто-деньги могут привлекать инвесторов и получать реальную прибыль.

Теперь Льюис пересмотрел свои взгляды и начал относиться к своей компании более серьезно. В сети появилось сообщество, известное как Scamily. Его создатель теперь пытается убедить всех, что на самом деле, несмотря на название, криптовалюта его создания не является обманом.

В своих видеороликах TikTok он признает, что у него мало опыта и он не хочет внедрять мошеннических схем, а напротив, стремится научить других, как создавать свои собственные цифровые валюты, дать людям инструменты и знания о том, как инвестировать в этот рынок.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.