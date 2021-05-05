Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Трамп вернулся. Пока только в интернет
Нападение на детский сад в Бразилии: убиты трое детей и два воспитателя
Сирийские ПВО отразили атаку Израиля. Есть жертвы среди гражданских лиц
Цепи,факелы и жаровни - протест против закона о климате в Париже
В зоопарке в Индии зафиксирована вспышка COVID-19 у львов
Сроки вышли: Нетаньяху не успел сформировать правительство Израиля
В Дагестане установили и сразу снесли памятник Сталину
Малахов впервые прокомментировал работу Борисова в "Пусть говорят"
Цирроз печени можно определить по трём внешним признакам

Тиктокер шутки ради создал криптовалюту, которая "выстрелила"

Интересные Новости

Американский тиктокер Андре Льюис создал криптовалюту, которую назвал SCAM — "простые крутые автоматические деньги" (это слово с английского можно перевести, как "мошенничество").

Тиктокер шутки ради создал криптовалюту, которая "выстрелила"

Почти сразу после ее запуска, 22 апреля, она достигла рыночной капитализации в $70 млн, потом постепенно стабилизировалась и на текущий момент стоимость составляет около $1,5 млн.

Как говорит сам Льюис в своих роликах на Tik-Tok, он был удивлен произошедшим, потому что его инициатива

"родилась как насмешка над другими бесполезными криптовалютами рынка, которые претендуют на то, чтобы быть отличной инновацией, но на самом деле служат спекулянтам, чтобы эксплуатировать людей, отчаянно нуждающихся в быстром обогащении".

Создателю новой криптовалюты казалось невероятным, что крипто-деньги могут привлекать инвесторов и получать реальную прибыль.

Теперь Льюис пересмотрел свои взгляды и начал относиться к своей компании более серьезно. В сети появилось сообщество, известное как Scamily. Его создатель теперь пытается убедить всех, что на самом деле, несмотря на название, криптовалюта его создания не является обманом.

В своих видеороликах TikTok он признает, что у него мало опыта и он не хочет внедрять мошеннических схем, а напротив, стремится научить других, как создавать свои собственные цифровые валюты, дать людям инструменты и знания о том, как инвестировать в этот рынок.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

"Про блокчейн пишут люди, которые не понимают его смысла" - Игорь Голдовский
Автор: Ольга Лебедева
Последние материалы
Раскрыта причина смерти супруга королевы Елизаветы II
Париж - Лондону: запретите рыбалку - отрежем электричество
Трамп вернулся. Пока только в интернет
Нападение на детский сад в Бразилии: убиты трое детей и два воспитателя
Сирийские ПВО отразили атаку Израиля. Есть жертвы среди гражданских лиц
Цепи,факелы и жаровни - протест против закона о климате в Париже
В зоопарке в Индии зафиксирована вспышка COVID-19 у львов
Сроки вышли: Нетаньяху не успел сформировать правительство Израиля
В Дагестане установили и сразу снесли памятник Сталину
Лоб без морщин. Как это сделать
Популярное
Профилактика
Поджелудочная железа любит голод, холод и покой

Острый панкреатит сегодня уверенно отвоевывает все новые и новые позиции, и уже вышел на третье место среди хирургических заболеваний после аппендицита и холецистита. Откуда берется эта напасть и что делать, если вас скрутил внезапный приступ?

Поджелудочная железа любит голод, холод и покой
Болезни ушей: рекомендации специалиста
Профилактика
Болезни ушей: рекомендации специалиста
Здоровье и профилактика
Настоящий дар природы: трава от полусотни недугов
Общество
Опасные ритуалы прощания с покойниками
Любовь Степушова Потявкаем вместе: Польша собрала "шакалов Шерхана" Любовь Степушова Василий Амирджанов Первомай отмечают здравицами и стачкой ассенизаторов Василий Амирджанов Светлана Суворова (Бобырь) Какие опасности подстерегают охотника за бабочками Светлана Суворова (Бобырь)
Здоровье
Что такое синдром Аарскога
Здоровье и профилактика
Как выглядят "подозрительные" родинки
Как свести бородавки чесноком, уксусом и конским волосом
Здоровье
Как свести бородавки чесноком, уксусом и конским волосом
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников