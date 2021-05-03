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Кладоискатели нашли в Польше место, где закопано золото Гитлера

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Команда кладоискателей, называющих себя охотниками за сокровищами, заявила, что обнаружила место, где спрятано около 10 тонн золота стоимостью почти $700 млн, принадлежавшего Адольфу Гитлеру.

Кладоискатели нашли в Польше место, где закопано золото Гитлера

Как сообщает Daily Mail, уже начата подготовка к раскопкам в польском дворце, который нацисты во время Второй мировой войны использовали в качестве борделя.

"Проанализировав серию писем офицеров войск СС, исследователи, входящие в польско-Германский фонд Силезского моста, обнаружили признаки того, что клад, состоящий из 48 ящиков с золотом и драгоценностями, спрятан во дворце XVIII века, расположенном в деревне Минковские на юге Польши", — пишет издание.

Согласно документам, ценные вещи были похищены по приказу главы СС Генриха Гиммлера в конце войны. Говорят, что офицер использовал дворец как бордель и что перед лицом прорыва Красной Армии в 1945 году нацистам пришлось импровизировать, пытаясь спасти объекты элиты и Центрального банка Германии того времени.

Из обнаруженных документов следует, что фон Штейн — один из офицеров, участвовавших в сокрытии сокровищ - поручил "приглядывать" за сундуками с золотом своей любовнице, некоей Инге.

"Некоторые транспорты были успешными. Оставшиеся 48 тяжелых сундуков Рейхсбанка и все семейные сундуки я поручаю вам настоящим. Только вы знаете, где они находятся. Да поможет тебе Бог и поможет мне выполнить мою миссию", — писал он ей.

"Она была уверена, что миссия не продлится дольше пары лет, ведь никто тогда не верил, что регион окажется под контролем Советского союза", — прокомментировал Роман Фурманиак, директор Фонда Силезского моста.

По его словам, на сегодня установлено, что в 1945 году женщине пришлось два месяца прятаться в лесу, а после поражения Германии изменить внешность. Позже она вышла замуж и продолжала охранять сокровища в течение 60 лет, до своей смерти.

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Автор: Ольга Лебедева
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