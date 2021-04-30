Кот и собака обнаружили в доме ядовитую змею и "предупредили" хозяина

Житель Таиланда Суджит Тавесук находился на кухне своего дома, как вдруг заметил, что его кот и собака как-то странно себя ведут. Они смотрели по сторонам и выглядели растерянными.

Суджит увидел, что питомцы пристально смотрят на полку посудой. Тогда он решил, что животные проголодались и решил покормить их. Мужчина открыл шкафчик с кормом и остолбенел — с полки на него смотрела трёхметровая кобра, притаившаяся среди тарелок и кастрюль. Она начала шевелиться, и кот с собакой стали ещё громче шуметь.

Суджит закрыл их в соседней комнате, а сам вышел на улицу и сидел там до приезда специалистов по отлову змей.

Для того, чтобы поймать рептилию, спасателям пришлось длинными шестами вытаскивать её из темного угла. Змею переместили в специальный контейнер, а потом выпустили на волю подальше от места проживания людей.

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