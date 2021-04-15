В Японии кошку назначили начальником полицейского управления

Летом прошлого года жительница города Тояма (Япония) заметила кошку, которая внимательно смотрела на городской оросительный канал. Женщина решила выяснить, почему животное туда смотрит. Оказалось, что объектом внимания животного был лежавший на дне сооружения человек.

Тогда уровень воды в канале превышал 10 см, что могло привести к попаданию жидкости в лёгкие и смерти мужчины. Местные жители вызвали "скорую помощь", благодаря чему его удалось спасти.

Пушистый четвероногый зверь по кличке Коко получил достойную награду. Кошку на сутки назначили главой полицейского управления города Тояма.

Во время своей службы Коко даже участвовала в проведении урока по безопасности дорожного движения в одной из городских начальных школ.

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