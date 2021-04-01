В городе Измир (Турция) бездомная кошка, держа котёнка за шкирку, принесла его в ветеринарную клинику.
По словам врачей, они и раньше встречали эту кошку, но не знали, что у неё есть детёныши.
У котят возникли проблемы с глазами, поэтому мама-кошка "решила" показать их врачам.
Ветеринары обработали и закапали глаза. В настоящее время с ними всё в порядке, сообщают турецкие издания.
Медики передали кошку с потомством муниципалитету. Теперь для всего кошачьего семейства будут искать хозяев.
Ранее палеонтологи выяснили, кто и когда приручил кошек.
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