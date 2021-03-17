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Необычные вакансии: сборщик червей и мастер по обнимашкам

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В одном из "телеграм-каналов" размещены вакансии на нестандартные должности. Мы собрали некоторые из них.

Необычные вакансии: сборщик червей и мастер по обнимашкам

Так, одной компании требуется гид по ловле рыбы на лодке. Ему готовы оплачивать питание, проживание и зарплату в размере 400 долларов США. Кандидат должен будет обучать клиентов основам основ в плане рыбалки, обслуживать в техническом плане лодки, а также готовить корма для рыбы.

На маяк Толбухин ищут смотрителя. Он должен обладать хорошим здоровьем (медиков на острове нет) и знать принципы работы дизель-генераторных станций. Обязанности описывает работодатель так: Спокойно себе жить в уютном домике на острове, громко кричать и отгонять любых посетителей от острова. Платить готовы за такую работу порядка 20 тысяч рублей. Кормить обещают за счет работодателя.

В другой компании ищут собирателя червей в фирму по поставке живой приманки в Канаду. Обязанности кандидата — собирать червей "от заката до рассвета и класть их в ящик для сбора, который содержит 500 червей, менять подстилку для них и при необходимости кормить". Оплату работодатель не указал.

Кроме того, соискателей приглашают на должность дегустатора шоколада, путешественника в доме на колесах,  разработчика новых вкусов и ароматов кока-колы, специалиста по обнимашкам (необходимо будет уметь утешать людей, которые перенесли горе), а также попробовать себя в роли русскоговорящего управляющего виллой в Швейцарии за 50 евро в час.

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Автор: Анна Папенкова
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