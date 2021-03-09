Путешественник Мэтт Карстен и его жена Анна во время экскурсии по айсбергам в проливе Герлаха в Антарктиде стали свидетелями необычной сцены.
К лодкам с туристами подплыли несколько косаток. В этот момент туристы увидели в воде одинокого пингвина, который пытался спастись от хищников.
Он, вероятно, понял, что люди могут ему помочь, и пытался забраться в одну из лодок. Однако с первой попытки ему это сделать не удалось. А вот вторая попытка оказалось удачной — туристы помогли пингвину забраться на борт.
Потеряв добычу, косатки уплыли, а пингвин вместе с людьми проплыл ещё немного на лодке, затем спрыгнул в воду и уплыл по своим делам.
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