Пингвин спасся от стаи косаток, запрыгнув в лодку к туристам

Путешественник Мэтт Карстен и его жена Анна во время экскурсии по айсбергам в проливе Герлаха в Антарктиде стали свидетелями необычной сцены.

К лодкам с туристами подплыли несколько косаток. В этот момент туристы увидели в воде одинокого пингвина, который пытался спастись от хищников.

Он, вероятно, понял, что люди могут ему помочь, и пытался забраться в одну из лодок. Однако с первой попытки ему это сделать не удалось. А вот вторая попытка оказалось удачной — туристы помогли пингвину забраться на борт.

Потеряв добычу, косатки уплыли, а пингвин вместе с людьми проплыл ещё немного на лодке, затем спрыгнул в воду и уплыл по своим делам.