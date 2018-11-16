Американский историк вычислил самый плохой год в истории человечества

По словам Майкла Маккормика, среди множества кандидатов, таких как 1349 год, когда в Европе бушевала Чёрная смерть, или 1918 год, самый глобальный период эпидемии гриппа, унёсшего жизни от 50 до 100 миллионов человек, историк отдаёт предпочтение 536 году нашей эры.

В этом году таинственный туман накрыл Европу, Ближний Восток и часть Азии. Вот как описывает этот феномен византийский историк Прокопиус: "Солнце светило тускло, как луна, на протяжении целого года". Температура летом 536 года опустилась до одного-двух градусов цельсия, что стало самой низкой отметкой за 2300 лет. В Китае летом шёл снег. Холод стал причиной неурожая, а это, в свою очередь, голод. Позже в Египте началась эпидемия бубонной чумы, унёсшей жизни половины населения Римской империи.

Долгое время причины возникновения тумана были неизвестны, однако Маккормик вместе со своими коллегами из Института климатических изменений провели анализ проб льда в Швейцарии. Результаты показали, что туман стал следствием вулканических извержений в Исландии в начале злополучного года. Таким образом, облака вулканической пыли накрыли Европу. Как известно, пыль эта имеет свойство отражать солнечный свет — это и стало причиной длительного похолодания.

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