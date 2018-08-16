Как при Сталине: россияне начинают писать доносы друг на друга

В последние месяцы по всей территории Российской Федерации гремят громкие уголовные дела за репосты или же публикации картинок в социальных сетях. Предприимчивые россияне решили на этом подзаработать.

Так, жительница Санкт-Петербурга рассказала о том, что в известной социальной сети "ВКонтакте" ей написали неизвестные. Они пригрозили петербурженке, что, если она не заплатит им денег, они напишут на нее заявление в Центр по противодействию экстремизму.

Вымогатели заявили, что нашли на странице девушки запись, которая, по их мнению, заинтересует сотрудников правоохранительных органов. По их словам, женщине за нее "светит" несколько лет тюрьмы.

Неизвестные требовали с женщины несколько сотен долларов. За эту сумму, отметили они, ее ждет и приятный "бонус" - они также дадут ей несколько советов о том, как вести себя в Сети так, чтобы не попасть под подозрения доблестных стражей правопорядка.

Петербурженка придерживается мнения, что она далеко не первая жертва мошенников.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, в каком регионе России легче всего сесть в тюрьму за экстремизм. Оказалось, что сложнее всего оказаться за решеткой за подобные деяния в Санкт-Петербурге — можно сказать, что жителям культурной столицы переживать особо и не за что. А вот уроженцам Карелии и Алтая нужно быть крайне осторожными.

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