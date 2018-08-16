Вооруженные силы Украины готовят на Донбассе теракт. Оружием для него послужат радиоактивные отходы. Так, во всяком случае, считает анонимная хакерская группировка "КиберБеркут".
Так, хакеры заявляют, что украинские военные собираются заразить радиацией воду в канале "Северский Донец — Донбасс". Оттуда вода прямиком поступает в Южно-Донбасский водовод. Таким образом, утверждают анонимы, Украина сможет обвинить во всем руководство самопровозглашенной Донецкой Народной Республики. Или, возможно, начнет полномасштабную информационную кампанию против России.
По словам хакеров, диверсионную группу, которой поручено столь сложное задание, обучают американские инструкторы. "КиберБеркут" заявляет, что куратором спецоперации станет владелец частной военной компании Blackwater Эрик Принс, замешанный в тайных миссиях и расстрелах мирных жителей в Ираке.
Отметим, что анонимная хакерская организация "КиберБеркут" зародилась в 2014 году сразу после того, как кануло в лету специальное подразделение украинской милиции "Беркут". Своим девизом хакеры выбрали слова "Мы не забудем. Мы не простим". Всемирную известность организация получила после того, как совершила ряд атак на сайты государственных органов и общественных организаций Украины и западных стран.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что "КиберБеркут" обнаружил на территории Украины биологические лаборатории Соединенных Штатов Америки.
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