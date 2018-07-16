Брюс Уиллис раскрыл главную тайну "Крепкого орешка"

"Крепкий орешек", легендарный боевик 1988 года, полюбился зрителям как в родных Соединенных Штатах Америки, так и в России. На кинофестивале "Оскар-89" фильм выдвигали сразу на четыре номинации: лучший звук, лучший монтаж, лучший монтаж звука и лучшие визуальные эффекты. Также "Крепкий орешек" принес мировую славу голливудской суперзвезде Брюсу Уиллису.

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Вот уже три десятка лет фанаты киноленты спорят, можно ли считать "Крепкий орешек" рождественским фильмом, ведь действие-то его разворачивается прямо в канун Рождества. Масла в огонь в прошлом году подлил сценарист картины Стивен де Соуза. Он заявил, что данный боевик — на самом деле рождественский фильм.

Но кому, как не исполнителю главной роли, самому Брюсу Уиллису поставить под сомнение данный факт. Точнее даже не поставить под сомнение, а расставить все по местам. Так, Брюс Уиллис заявил, что "Крепкий орешек" не является рождественским фильмом.

63-летний "герой 90-ых" Брюс Уиллис все еще продолжает активно сниматься в кино. На его счету уже 97 кинолент в качестве актера. В 2018 году, например, с его участием вышло в прокат сразу три фильма. Быть может, он снимется еще в трех, для красивого счета, и завершит актерскую карьеру. А, быть может, и нет — будет радовать своих фанатов и дальше.

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