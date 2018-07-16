Мир Политика Общество Экономика Криптовалюты Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Новости
Мир Спорт Общество Политика Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Брюс Уиллис раскрыл главную тайну "Крепкого орешка"

Интересные Новости

"Крепкий орешек", легендарный боевик 1988 года, полюбился зрителям как в родных Соединенных Штатах Америки, так и в России. На кинофестивале "Оскар-89" фильм выдвигали сразу на четыре номинации: лучший звук, лучший монтаж, лучший монтаж звука и лучшие визуальные эффекты. Также "Крепкий орешек" принес мировую славу голливудской суперзвезде Брюсу Уиллису.

Брюс Уиллис раскрыл главную тайну
Фото: REX/Shutterstock

Вот уже три десятка лет фанаты киноленты спорят, можно ли считать "Крепкий орешек" рождественским фильмом, ведь действие-то его разворачивается прямо в канун Рождества. Масла в огонь в прошлом году подлил сценарист картины Стивен де Соуза. Он заявил, что данный боевик — на самом деле рождественский фильм.

Но кому, как не исполнителю главной роли, самому Брюсу Уиллису поставить под сомнение данный факт. Точнее даже не поставить под сомнение, а расставить все по местам. Так, Брюс Уиллис заявил, что "Крепкий орешек" не является рождественским фильмом.

63-летний "герой 90-ых" Брюс Уиллис все еще продолжает активно сниматься в кино. На его счету уже 97 кинолент в качестве актера. В 2018 году, например, с его участием вышло в прокат сразу три фильма. Быть может, он снимется еще в трех, для красивого счета, и завершит актерскую карьеру. А, быть может, и нет — будет радовать своих фанатов и дальше.

Читайте также:

Брюс Уиллис: В самый последний раз

Казаки-разгонщики митингов получили от Собянина грант на бомжей Казаки-разгонщики митингов получили от Собянина грант на бомжей

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...


Брюс Уиллис: неудержимый крепкий орешек
Темы Рождество Брюс Уиллис Крепкий орешек
Обсудить
Актуальная аналитика
Советское наследие
Советский офицер: как нас разрушали
Евросоюз
России опять пообещали отмену санкций. Когда это закончится?
Аналитика
Феминизм коснулся криптовалют
Читательский топ
Новые подтверждения: США готовились поставить в Крыму флот НАТО
Лавров проговорился: что Путин хочет получить от Трампа
СМИ Китая: наши беспилотники берут даже США, но только не русские
Великобритания сняла шляпу перед российской армией
Названы смартфоны, которые чаще всего дают сбои
Новости Все >
Уволенная пиарщица "Леруа" готова работать только за 300 000 рублей
Брюс Уиллис раскрыл главную тайну "Крепкого орешка"
СМИ: в Прибалтике начали арестовывать россиян?
Тревога в ОДКБ: талибы* готовят вторжение в Таджикистан?
Взрыв на северо-западе Москвы: есть пострадавшие
Sky Sports: Дзюба лучше Месси
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Мир
Новые подтверждения: США готовились поставить в Крыму флот НАТО

Появились новые подтверждения того, что США с помощью Майдана захватили Украину, чтобы разместить в Крыму военную базу флота НАТО и ударные ракетные системы.

Новые подтверждения: США готовились поставить в Крыму флот НАТО
Лавров проговорился: что Путин хочет получить от Трампа
Мир
Лавров проговорился: что Путин хочет получить от Трампа
Наука и техника
СМИ Китая: наши беспилотники берут даже США, но только не русские
Наука и техника
Великобритания сняла шляпу перед российской армией
Происшествия
Польского дипломата побили на рейсе Иркутск – Москва

Психически неуравновешенный мужчина напал на польского дипломата прямо в поезде.

Польского дипломата побили на рейсе Иркутск – Москва
Новые подтверждения: США готовились поставить в Крыму флот НАТО
Мир
Новые подтверждения: США готовились поставить в Крыму флот НАТО
Спорт
Франция стала чемпионом мира по футболу
Происшествия
СМИ: Русский фанат убил украинца за "Слава Украине!"
Политика
Пенсионеров начали "вязать" за протест против пенсионной реформы

В России у несогласных с проводимой правительством пенсионной реформой начались проблемы - их уже "вяжут", судят и собираются сажать.

Пенсионеров начали "вязать" за протест против пенсионной реформы
Новые подтверждения: США готовились поставить в Крыму флот НАТО
Мир
Новые подтверждения: США готовились поставить в Крыму флот НАТО
Наука и техника
В России начнут испытания "убийцы танков"
Прибалтика
Граждане Литвы массово бегут из страны
Василий Амирджанов В украинской тюрьме оставили Надежду Василий Амирджанов Айдын Мехтиев Тревога в ОДКБ: талибы готовят вторжение в Таджикистан? Айдын Мехтиев Соломон Соловьев Агутин и Лепс. Всегда в поисках любви Соломон Соловьев
Комментарии
СМИ Финляндии требуют от Путина вернуть Выборг
СМИ: Русский фанат убил украинца за "Слава Украине!"
Российская либеральная оппозиция прокляла "предателя" Трампа
России опять пообещали отмену санкций. Когда это закончится?
Врач убила сына-диабетика нетрадиционной медициной
СМИ Китая: наши беспилотники берут даже США, но только не русские
Казаки-разгонщики митингов получили от Собянина грант на бомжей
В США назвали причину ядерного удара по Москве
Слава Богу, туристы уехали: стадионы ЧМ-2018 начало смывать
Тревога в ОДКБ: талибы готовят вторжение в Таджикистан?
В США назвали причину ядерного удара по Москве
СМИ: Русский фанат убил украинца за "Слава Украине!"
СМИ Финляндии требуют от Путина вернуть Выборг
СМИ Финляндии требуют от Путина вернуть Выборг
СМИ Финляндии требуют от Путина вернуть Выборг
СМИ: Русский фанат убил украинца за "Слава Украине!"
СМИ Финляндии требуют от Путина вернуть Выборг
Найден бесплатный способ лечения аэрофобии
В Китае найдена угроза для всего живого на Земле
В Китае найдена угроза для всего живого на Земле
СМИ: Русский фанат убил украинца за "Слава Украине!"
Евросоюз
России опять пообещали отмену санкций. Когда это закончится?

До конца года Италия намерена выдвинуть на рассмотрение Евросоюза вопрос об отмене санкций против России. Почему не стоит ожидать хоть каких-то перемен.

России опять пообещали отмену санкций. Когда это закончится?
Трамп хочет разменять Украину на Сирию?
Мир
Трамп хочет разменять Украину на Сирию?
Путин и Трамп могут отложить Апокалипсис
Мир
Путин и Трамп могут отложить Апокалипсис
Новые подтверждения: США готовились поставить в Крыму флот НАТО
Мир
Новые подтверждения: США готовились поставить в Крыму флот НАТО
Встреча Путина и Трампа: что будет с Украиной
Украина
Встреча Путина и Трампа: что будет с Украиной
Как из Молдавии сделали пуделя, а из России - "агрессора"
Новости Молдовы
Как из Молдавии сделали пуделя, а из России - "агрессора"
Перекроет ли Иран Ормузский пролив?
Ближний Восток
Перекроет ли Иран Ормузский пролив?
Что скрывает под бикини Тереза Мэй
Евросоюз
Что скрывает под бикини Тереза Мэй
В Софии обсудили мировые гибридные войны
Мир
В Софии обсудили мировые гибридные войны
США предлагают НАТО оплатить их исключительность
Мир
США предлагают НАТО оплатить их исключительность
О проекте Обратная связь Реклама Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2018, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Эл № ФС77-54522 от 21 июня 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Закрыть Я уже подписался