Канадка не хочет делить с племянником "выигрыш века"

Уроженка Канады Барб Реддик, не особо задумываясь, вписала в лотерейный билет не только свое имя, но и имя племянника. По ее словам, она поступила так, потому что не рассчитывала на выигрыш. Спустя какое-то время оказалось, что женщина выиграла чуть больше миллиона долларов. Вот тут-то и началось: с племянником Реддик выигрыш делить отказалась.
До того, как поругаться из-за выигрыша, Барб Реддик и ее племянник Тайрон Маккинис были очень близки.
Вписав имя племянника в лотерейный билет, она просто хотела разделить с ним утешительный приз, заявляет Барб Реддик. Когда же женщина узнала, что стала счастливой обладательницей миллиона долларов, то наотрез отказалась делиться деньгами с племянником.
По словам организаторов, выигрыш необходимо поделить пополам, так как два имени оказались вписаны в лотерейный билет. Слова их мало заботят жадную канадку: она собирается судиться с племянником. Барб Реддик заявляет, что ее племянник не достоин таких денег, они ему просто-напросто не нужны и что она намерена судиться.
Быть может, ушлой канадке и удалось бы доказать организаторам, что деньги должны принадлежать ей, если бы не один факт — приобретал билет ее племянник, Тайрон.
Женщина говорит, что да, возможно, она и предлагала племяннику разделить выигрыш пополам, но тут же заявляет, что и думать не могла тогда, что речь может идти о миллионе долларов.
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