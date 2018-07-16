Мир Политика Общество Экономика Криптовалюты Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Новости
Мир Спорт Общество Политика Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Канадка не хочет делить с племянником "выигрыш века"

Интересные Новости

Уроженка Канады Барб Реддик, не особо задумываясь, вписала в лотерейный билет не только свое имя, но и имя племянника. По ее словам, она поступила так, потому что не рассчитывала на выигрыш. Спустя какое-то время оказалось, что женщина выиграла чуть больше миллиона долларов. Вот тут-то и началось: с племянником Реддик выигрыш делить отказалась.

Канадка не хочет делить с племянником
Фото: кадр из видео

До того, как поругаться из-за выигрыша, Барб Реддик и ее племянник Тайрон Маккинис были очень близки.

Вписав имя племянника в лотерейный билет, она просто хотела разделить с ним утешительный приз, заявляет Барб Реддик. Когда же женщина узнала, что стала счастливой обладательницей миллиона долларов, то наотрез отказалась делиться деньгами с племянником.

По словам организаторов, выигрыш необходимо поделить пополам, так как два имени оказались вписаны в лотерейный билет. Слова их мало заботят жадную канадку: она собирается судиться с племянником. Барб Реддик заявляет, что ее племянник не достоин таких денег, они ему просто-напросто не нужны и что она намерена судиться.

Быть может, ушлой канадке и удалось бы доказать организаторам, что деньги должны принадлежать ей, если бы не один факт — приобретал билет ее племянник, Тайрон.

Женщина говорит, что да, возможно, она и предлагала племяннику разделить выигрыш пополам, но тут же заявляет, что и думать не могла тогда, что речь может идти о миллионе долларов.

Читайте также:

Выигрыш в лотерею ведет к разводу

Казаки-разгонщики митингов получили от Собянина грант на бомжей Казаки-разгонщики митингов получили от Собянина грант на бомжей

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...


России нужен свой Лас-Вегас?
Темы Канада деньги лотерея миллион
Обсудить
Актуальная аналитика
Аналитика
Феминизм коснулся криптовалют
Бывший СССР
Тревога в ОДКБ: талибы готовят вторжение в Таджикистан?
Формула небес
Агутин и Лепс. Всегда в поисках любви
Читательский топ
Новые подтверждения: США готовились поставить в Крыму флот НАТО
Лавров проговорился: что Путин хочет получить от Трампа
СМИ Китая: наши беспилотники берут даже США, но только не русские
Названы смартфоны, которые чаще всего дают сбои
Великобритания сняла шляпу перед российской армией
Новости Все >
Австралийского "человека-паука" задержали за грабеж
Канадка не хочет делить с племянником "выигрыш века"
Найден бесплатный способ лечения аэрофобии
Booking откажется работать с Крымом?
Жителей регионов будут судить за призывы к революции в мессенджерах
Зоозащитники погубили восемь животных, пытаясь спасти носорогов
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Мир
Новые подтверждения: США готовились поставить в Крыму флот НАТО

Появились новые подтверждения того, что США с помощью Майдана захватили Украину, чтобы разместить в Крыму военную базу флота НАТО и ударные ракетные системы.

Новые подтверждения: США готовились поставить в Крыму флот НАТО
Лавров проговорился: что Путин хочет получить от Трампа
Мир
Лавров проговорился: что Путин хочет получить от Трампа
Наука и техника
СМИ Китая: наши беспилотники берут даже США, но только не русские
Наука и техника
Названы смартфоны, которые чаще всего дают сбои
Происшествия
Польского дипломата побили на рейсе Иркутск – Москва

Психически неуравновешенный мужчина напал на польского дипломата прямо в поезде.

Польского дипломата побили на рейсе Иркутск – Москва
Новые подтверждения: США готовились поставить в Крыму флот НАТО
Мир
Новые подтверждения: США готовились поставить в Крыму флот НАТО
Спорт
Франция стала чемпионом мира по футболу
Мир
В Еврокомиссии оскорбились из-за предположений о пьянстве ее главы
Политика
Пенсионеров начали "вязать" за протест против пенсионной реформы

В России у несогласных с проводимой правительством пенсионной реформой начались проблемы - их уже "вяжут", судят и собираются сажать.

Пенсионеров начали "вязать" за протест против пенсионной реформы
Новые подтверждения: США готовились поставить в Крыму флот НАТО
Мир
Новые подтверждения: США готовились поставить в Крыму флот НАТО
Наука и техника
В России начнут испытания "убийцы танков"
Прибалтика
Граждане Литвы массово бегут из страны
Айдын Мехтиев Тревога в ОДКБ: талибы готовят вторжение в Таджикистан? Айдын Мехтиев Соломон Соловьев Агутин и Лепс. Всегда в поисках любви Соломон Соловьев Василий Амирджанов Путин и Трамп могут отложить Апокалипсис Василий Амирджанов
Комментарии
В Китае найдена угроза для всего живого на Земле
СМИ: Русский фанат убил украинца за "Слава Украине!"
Топилин: пенсии вырастут быстрее инфляции
СМИ Финляндии требуют от Путина вернуть Выборг
Кремль рассказал об оружии гарантированного возмездия НАТО
Трамп сделал сенсационные заявления о Крыме, Путине и НАТО
На Украине нашли свои земли на российском Дальнем Востоке
Дожили: за критику пенсионной реформы депутатам грозит тюрьма
Казаки-разгонщики митингов получили от Собянина грант на бомжей
СМИ: Русский фанат убил украинца за "Слава Украине!"
Российская либеральная оппозиция прокляла "предателя" Трампа
В США собака спасла детей от ядовитой змеи
СМИ: Русский фанат убил украинца за "Слава Украине!"
Врачи Прибалтики отказывают русским в медпомощи
СМИ: Русский фанат убил украинца за "Слава Украине!"
Деньги есть: у россиян нашли большое количество "свободных" рублей
Как власть лжет о пенсионной реформе
Пенсионеров начали "вязать" за протест против пенсионной реформы
СМИ Финляндии требуют от Путина вернуть Выборг
СМИ: Русский фанат убил украинца за "Слава Украине!"
Исландия покупает мужчин для своих женщин
Мир
Трамп хочет разменять Украину на Сирию?

Собирается ли Трамп предложить России Украину в обмен на Сирию? Готов ли он вопреки противодействию американской политической элиты к действительно серьезным переговорам? А самое главное —﻿ смогут ли мировые державы догов﻿ориться, или мир снова будет на грани глобальной войны и нового мирового устройства? На эти вопросы "Правде.Ру" ответил эксперт.

Трамп хочет разменять Украину на Сирию?
Новые подтверждения: США готовились поставить в Крыму флот НАТО
Мир
Новые подтверждения: США готовились поставить в Крыму флот НАТО
Встреча Путина и Трампа: что будет с Украиной
Украина
Встреча Путина и Трампа: что будет с Украиной
Как из Молдавии сделали пуделя, а из России - "агрессора"
Новости Молдовы
Как из Молдавии сделали пуделя, а из России - "агрессора"
Перекроет ли Иран Ормузский пролив?
Ближний Восток
Перекроет ли Иран Ормузский пролив?
Что скрывает под бикини Тереза Мэй
Евросоюз
Что скрывает под бикини Тереза Мэй
В Софии обсудили мировые гибридные войны
Мир
В Софии обсудили мировые гибридные войны
США предлагают НАТО оплатить их исключительность
Мир
США предлагают НАТО оплатить их исключительность
Западу надо стереть хорошее о России
Мир
Западу надо стереть хорошее о России
Кто есть кто: эксперт раскритиковал расследование "Дождя" о ЧВК Вагнер
Мир
Кто есть кто: эксперт раскритиковал расследование "Дождя" о ЧВК Вагнер
О проекте Обратная связь Реклама Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2018, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Эл № ФС77-54522 от 21 июня 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Закрыть Я уже подписался