Русским не подойдет: ученые выяснили безопасная норма алкоголя

Британские ученые пришли к выводу, что максимальная безвредная еженедельная доза алкоголя составляет 100 г этилового спирта.

По данным исследователей, проанализировавших состояние здоровья почти 600 тыс. взрослых людей из 19 стран, у тех, кто употреблял до 100 г спирта в неделю, риск получить инфаркт был на 48% меньше остальных.

Специалисты Кембриджского университета выяснили, что обнаружена прямая связь развития болезней с уровнем употребления алкоголя. Речь идет о развитии болезней сердца и сосудов, вплоть до инфаркта.

При этом настоящее время в США взрослому мужчине можно потреблять до 196 г спирта в неделю, эта доза установлена медиками. Таким образом, исходя из данных нового исследования, дозу необходимо снизить в два раза.

Данный объем эквивалентен пяти кружкам пива крепостью 4% или 875 мл вина крепостью 13%.

Как сообщала "Правда.Ру", американские ученые пришли к выводу, что алкоголь убивает не только существующие нервные клетки, но и препятствует образованию новых. Исследователи техасского Университета смогли маркировать стволовые клетки мозга и проанализировать, как алкоголь влияет на них в долгосрочной перспективе.

По данным ученых, употребление спиртного оказывает разное воздействие на участки мозга. Отмечается, что наибольший вред был причинен стволовым клеткам в субвентрикулярной зоне, которая является источником новых нейронов на протяжении всей взрослой жизни организма.

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