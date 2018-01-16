Удар под дых: румынские овцы атаковали американскую систему ПРО

Американская система противоракетной обороны для защиты НАТО от баллистических ракет подверглась атаке овец.

Как сообщает SG News, в румынском селе Стоенешть между военными и пастухом возник спор из-за того, что овцы устраивают проблемы, тревожа системы безопасности.

Со своей стороны, мэр города пояснил, что "овцы не похожи на людей, они не соблюдают правила. Они идут к местам с активными датчиками безопасности, затрагивающие ограждения и запускают систему тревоги".

Военные попросили хозяина стада попросили переместить отару, но тот отказался, ссылаясь на то, что находился там еще появления там американцев. Также он заявляет, что не покинет место без достойной компенсации.

"Правда.Ру" ранее писала о том, что на Аляске проведены успешные испытания системы ПРО THAAD по перехвату баллистической ракеты средней дальности, запущенной с северной части Гавайев. Военные считают, что эти системы ПРО будут защищать США от "реальной и растущей угрозы".