Названа причина гибели цивилизации ацтеков

Ученые пришли к выводу, что в течение пяти лет 15 миллионов ( 80% населения) ацтеков умерло во время эпидемии.

Долгие годы эпидемия называлась таинственным словом "cocoliztli" ("язва"). Исследователи в течение многих лет пытались разгадать, какая именно болезнь погубила древних жителей Мексики.

Недавно международная группа ученых выявила тифоидную "кишечную лихорадку", использовав ДНК 29 давно умерших жертв эпидемии. Как пишет журнал Nature Ecology and Evolution, обнаружилось, что ДНК принадлежит возбудителю salmonella enterica, разновидности Paratyphi C.

В 1545 году бедствие поразило ацтеков, когда люди начали падать с высокой лихорадкой, головными болями и кровотечением из глаз, рта и носа.

Стоит добавить, что за пять лет умерла большая часть населения племени. Ученые отбросили оспу, корь, эпидемический паротит и грипп как вероятные версии болезней, идентифицировав тифоидную "кишечную лихорадку".

Именно после прихода европейцев на континент ацтеки пережили 3 крупные эпидемии, но эта стала самой смертоносной в истории человечества.

"Правда.Ру" ранее писала о том, что известный палеогенетик Йоханнес Краузе (Johannes Krause) из Института истории человека в Йене (Германия) и его коллеги нашли очередные свидетельства того, что европейские болезни были замешаны в исчезновении культур и популяций индейцев Нового Света. Ученые изучили останки похороненных в 1540-1550 годах на двух кладбищах на юге Мексики.

То, что цивилизация погибла из-за загадочной болезни, которую местные жители называли "коклицтли", известно давно, но что это за болезнь - предмет споров не одного поколения ученых.