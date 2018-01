Жена и магия: ролик с разоблачением фокуса "порвал" Интернет

В Бразилии фокусник Итало Фернандес неожиданно для себя стал звездой Интернета. Но не из-за фокуса, а благодаря своей беременной жене, которая огрела его кастрюлей посреди представления.



Фокусник, стоя на кухне, показывал манипуляции с шаром, изображая левитацию. Но вскоре появилась его беременная жена, которая стал искать половник. Нашла она половник под мышкой у мужа, который фокусник и использовал для трюка. Молодой человек зажал подмышкой ручку столового прибора. Женщина увидела баловство мужа, ударила его кастрюлей по голове и отобрала половник.

Ролик быстро стал хитом YouTube и очень популярным в соцсетях. Его запостил и сам Итало. "Когда жена портит магию", — подписал он видео.