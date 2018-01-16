Стал известен самый безотказный вариант победы в марафонах

Участник ультрамарафона в Аризоне дисквалифицирован за то, что приписывал себе круги, прячась в кабинке биотуалета.

Организаторы ультрамарафона в Аризоне заявили о том, что дисквалифицировали бегуна по имени Келли Эгню за нарушения в ходе соревнований.

Как сообщается на странице Across the Years в Facebook, Эгню после прохождения очередного круга возвращался на стартовую линию, прятался в биотуалете, после чего финишировал еще раз и продолжал марафон, приписав себе лишние полтора километра

В итоге другие его результаты тоже были пересмотрены, в том числе за забег в марафоне 2014-2015 года, когда он выиграл 48-часовую гонку, преодолев 55 миль (88,5 километра), при этом последние семь часов он не бежал.

"Нам грустно видеть, что такое происходит на мероприятии, в основе которого лежат товарищество между бегунами и поддержка лучших выступлений. Такой типа жульничества наша организация не приемлет. На данном этапе Келли будет отказано в участии в гонках, организованных Aravaipa Running", - говорится в сообщении на странице марафона.

Сейчас стало модно бегать марафоны, заниматься кроссфитом, а особо отчаянные проходят Ironman. Как правило, этим занимаются люди уже в зрелом возрасте, кто до 40 лет, образно говоря, лежал на печи, а потом спохватился и начал много тренироваться. В подобных занятиях спортом больше пользы или вреда? На этот вопрос Pravda.Ru отвечает КМС по лыжным гонкам, спортивному ориентированию и полиатлону Александр Прокофьев.