Ученые пришли к выводу, что часть лесных пожаров - это вина птиц, после того, как услышали рассказы австралийских аборигенов.
Представители 12 племён Северной Австралии рассказали, что птицами-поджигателями могут являться чёрные коршуны, коршуны-свистуны и бурые соколы. Как пишет Live Science, хищники научились подхватывать тлеющую траву и ветви и самостоятельно разжигать пламя, тем самым выкуривая свою добычу.
Автор исследования Марк Бонта пояснил, что некоторые хищники для разведения пламени используют не только горячие веточки, но и угли из разведённого людьми костра. Учёные намерены какое-то время пожить рядом с аборигенами и изучить этот вопрос на месте.
По его словам, "тесное сотрудничество с местными жителями станет важной частью нашего исследования. Они населяют эти места уже более 50 тысяч лет. С их помощью мы сможем изучить поведение этих птиц".
Лесные пожары - страшное бедствие, с которым ежегодно борются службы МЧС и волонтеры во всем мире. Из-за чего чаще всего возникают лесные пожары? Почему лесные пожары необходимы для экосистемы и может ли человек регулировать процесс выгорания лесов? Об этом Pravda.Ru рассказал директор Института лесоведения Российской академии наук Андрей Сирин.
Не забывайте присоединяться к Pravda.Ru во ВКонтакте, Telegram, Одноклассниках, Google+, Facebook, Twitter. Установи "Правду.Ру" на главную страницу "Яндекса". Мы рады новым друзьям!
15 января два британских истребителя Eurofighter Typhoon были подняты в воздух с авиабазы Лоссимут в Шотландии на перехват российских бомбардировщиков Ту-160.
15 января два британских истребителя Eurofighter Typhoon были подняты в воздух с авиабазы Лоссимут в Шотландии на перехват российских бомбардировщиков Ту-160.
15 января стало известно, что российское правительство начало разработку санкций в отношении некоторых функционеров Всемирного антидопингового агентства (WADA).
2 января 1909 года умер отец Иоанн Кронштадтский — один из самых "закрытых" святых ХIХ века, защитник бедных, исцелитель алкоголиков, ревнитель духовного брака.