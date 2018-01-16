Ученые: лесные пожары устраивают птицы

Ученые пришли к выводу, что часть лесных пожаров - это вина птиц, после того, как услышали рассказы австралийских аборигенов.

Представители 12 племён Северной Австралии рассказали, что птицами-поджигателями могут являться чёрные коршуны, коршуны-свистуны и бурые соколы. Как пишет Live Science, хищники научились подхватывать тлеющую траву и ветви и самостоятельно разжигать пламя, тем самым выкуривая свою добычу.

Автор исследования Марк Бонта пояснил, что некоторые хищники для разведения пламени используют не только горячие веточки, но и угли из разведённого людьми костра. Учёные намерены какое-то время пожить рядом с аборигенами и изучить этот вопрос на месте.

По его словам, "тесное сотрудничество с местными жителями станет важной частью нашего исследования. Они населяют эти места уже более 50 тысяч лет. С их помощью мы сможем изучить поведение этих птиц".

Лесные пожары - страшное бедствие, с которым ежегодно борются службы МЧС и волонтеры во всем мире. Из-за чего чаще всего возникают лесные пожары? Почему лесные пожары необходимы для экосистемы и может ли человек регулировать процесс выгорания лесов? Об этом Pravda.Ru рассказал директор Института лесоведения Российской академии наук Андрей Сирин.