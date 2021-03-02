Названа валюта, в которой стоит держать сбережения

Если ещё в январе этого года эксперты называли евро как лучшую валюту для сбережений, то в настоящее время они поменяли свою точку зрения в пользу доллара.

Курсы валют претерпевают изменения стоимости из-за многих факторов. К одному из главных относится колебание цены доллара. Не стоит недооценивать доллар, потому что нерыночные риски держат под угрозой любую валюту.

Несмотря на то что в последние месяцы много валют подняли свою стоимость по отношению к доллару, эффективность использования в них активов снизилась. По этой причине эксперты считают, что в скором будущем многие валюты могут потерять в цене.

По мнению официального представителя экспертного сообщества фондового рынка "БКС Мир инвестиций" Дмитрия Бабина, выбирая валюту для сбережений этой весной, стоит остановиться на долларе. Именно такое вложение может хеджировать валютные риски.

По его мнению, ни в коем случае не стоит вкладываться ни в одну из европейских валют. Валюты сырьевых или развивающихся экономик также не подойдут для этих целей. Это объясняется тем, что в перспективе они могут существенно потерять в цене по отношению к доллару. Случится это в ближайшие полгода, максимум — год.

Еще в феврале текущего года экономисту Евгению Маришину удалось предсказать ситуацию с долларом на начало марта. Он практически точно назвал курс, сложившийся на сегодняшний день. Маришин считает, что доллар и далее будет равен 73-77 рублям. Этот курс может задержаться надолго. Это станет возможным при условии отсутствия новых санкций против нашей страны и неизменности политики, проводимой ЦБ.