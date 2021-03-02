Работники McDonald's требуют повышения оплаты труда

Согласно информации из расследования Vice, компания McDonald's использует свое специальное разведывательное подразделение с целью наблюдения за работниками сети, требующими повышение минимальной оплаты до 15 долларов/час.

Издание сообщает, что для этого использовались липовые аккаунты в соцсетях. Один из бывших сотрудников компании сообщил, что в McDonald's делали это для выявления наиболее активных последователей Fight for $15 и стратегии активистов, чтобы успешно вести с ними борьбу.

В самой компании утверждают, что сбор данных ведётся для сохранения безопасности работников и клиентов сети. Также её представитель назвал информацию из расследования неточной, но не отрицал, что McDonald's проводит работу по выявлению угроз для безопасности клиентов и персонала.

Движение, выступающее за фиксированную оплату в 15 долларов/час, существует уже несколько лет и ведёт борьбу за справедливую заработную плату для работников ресторанов фастфуда. Оно стремительно распространилось в США и других странах. Были организованы забастовки и протесты в более сотни городов США. Движение поддержали многие сотрудники сети McDonald's, у которой нет своего профсоюза. Из-за активности движения предложение о введении минимальной зарплаты 15$ уже будет рассмотрено Конгрессом США.