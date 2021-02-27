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Из-за пандемии Великобританию покинуло более 700 тыс. человек

Интересные Новости

Экономическое положение Великобритании претерпело негативные изменения за период коронавируса. Иностранцы массово эмигрируют из страны, за 2020 год из столицы государства уехало порядка 700 тысяч человек. Одним из первых, кто описал положение страны, был Джонатан Портес, профессор экономики. В своем выступлении он сказал, что отсутствие работников приводит к дефициту трудовой силы, вследствие чего подрывается экономика, страна может навсегда потерять часть налогов и производственной деятельности.

Из-за пандемии Великобританию покинуло более 700 тыс. человек

ВВП Англии упал на 9,9 процента, чего не случалось с 1709 года. Банк Великобритании объявил, что страна пережила худшую рецессию за последние три века. До сих пор ситуация достаточно обострённая, впадет ли страна в экономический кризис или сможет удержаться на плаву - неизвестно. Единственным возможным выходом из затруднительного положения на данный момент является возобновление рабочей силы, что вполне вероятно при возвращении иностранцев в Англию. В других же случаях предвидеть успех или крах Великобритании ни один из экономических деятелей не может. 

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Автор: Павел Новиков
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