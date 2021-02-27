Рост инвестиций россиян увеличился по сравнению с 2019 годом

Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР) предоставила данные на тему динамики роста частного инвестирования в 2019 и 2020 году. Информация была получена путем опроса крупных субъектов рынка ценных бумаг об инвестиционной активности физических лиц в указанный период.

В 2020 году зафиксирован рост вложений по сравнению с 2019 годом почти в два раза.

В 2019 году этот показатель достиг трех триллионов рублей, а по результатам 2020 года увеличился до шести триллионов.

Львиная часть инвестиционных средств российских граждан находится на брокерских счетах. В 2020 году их сумма составила 2,7 триллионов рублей, что на 80% превышает показатель прошлого года.

Около одного триллиона рублей денежных средств населения размещено на счетах доверительного управления, что также демонстрирует небывалый рост интереса россиян к инвестированию.