Сбербанк профинансирует строительство бизнес-центра в Петербурге

Строительство бизнес-центра по "зеленым" стандартам профинансирует Сбербанк.
Новый бизнес-центр в Петербурге будет строиться по стандартам LEED (Leadership in Energy and Environmental Design). Речь идет о бизнес-центре Авиор Тауэр-1.
Данная программа сертификации зданий признана во всем мире. Она подтверждает, что в процессе строительства использовались экологические технологии как проектирования, так и возведения зданий.
В европейских странах такая технология возведения объектов уже стала привычной. В российской строительной индустрии она применяется все чаще. Зеленую сертификацию в России прошли 150 зданий, 10% из них приходится на Санкт-Петербург.
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