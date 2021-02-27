Сбербанк профинансирует строительство бизнес-центра в Петербурге

Строительство бизнес-центра по "зеленым" стандартам профинансирует Сбербанк.

Новый бизнес-центр в Петербурге будет строиться по стандартам LEED (Leadership in Energy and Environmental Design). Речь идет о бизнес-центре Авиор Тауэр-1.

Данная программа сертификации зданий признана во всем мире. Она подтверждает, что в процессе строительства использовались экологические технологии как проектирования, так и возведения зданий.

В европейских странах такая технология возведения объектов уже стала привычной. В российской строительной индустрии она применяется все чаще. Зеленую сертификацию в России прошли 150 зданий, 10% из них приходится на Санкт-Петербург.