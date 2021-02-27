Исследования показали, что пенсионеры могут зарабатывать от 100 тыс руб

Выяснили, где пенсионеры могут зарабатывать более 100 тысяч рублей в месяц.

В феврале 2021 года было проведено исследование среди более 200 тысяч вакансий. Выяснилось, что многие люди ищут себе сотрудников, не ориентируясь на возраст. Был составлен список профессий для пенсионеров с самыми высокими зарплатами.

Оказалось, что лидирует в рейтинге менеджер в сфере продаж. Именно этой профессии обещают зарплату более 100 тысяч рублей в месяц. Причём работать можно с любого города России. Всего лишь необходимо звонить и предлагать пройти бесплатно диагностику автомобиля.

Помимо этого высокие зарплаты можно получить, работая медсестрой, геодезистом, автомехаником в Москве.