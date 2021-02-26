Telegram должен своим инвесторам $600 млн

Сумма долгов перед инвесторами у компании Telegram достигла рекордной цифры.

Ее размер исходя из данных финансовой отчетности за 2018-2020 года равен 600 млн долларов. Срок выплат выпадает на апрель текущего года.

Для того чтобы набрать необходимую сумму в компании было принято решение разместить облигации на сумму 1 млрд долларов. Однако, облигации не будут доступны широкому кругу. Компания решила ограничить список возможных инвесторов.

Предлагая приобрести облигации Telegram не намерена утаивать ситуацию и информирует будущих покупателей облигаций о состоянии дел в компании. В предоставляемых к ознакомлению документах можно увидеть, что размер долгов стабилен и компании не удается его снизить. Несмотря на принимаемые меры размер убытков по итогам 2020 года составил 172 млн долларов.

Представители компании не скрывают, что большую часть средств, полученных от облигаций они направят на погашение долгов. Поможет ли это компании не известно.