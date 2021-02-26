Аэрофлот предложил тариф, способный снизить цены на билеты

Национальный авиаперевозчик предложил тариф, способный снизить средний ценник на билеты.

По задумке Аэрофлота, тариф будет настолько плавающим, что авиакомпания сможет изменить на свое усмотрение маршрут перелета и класс обслуживания, время, дату, добавлять стыковки. При этом, как на это смотрит сам пассажир, учитываться не будет и все изменения должны будут происходить в одностороннем порядке.

В письме В. Тасуну, который является президентом Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта, тариф позиционируется, как "негарантированный". При этом, если пассажир извещен о предстоящих изменениях не позднее, чем за 14 дней, ни на какие денежные компенсации за неудобства претендовать он не сможет.

По расчетам, введение подобного тарифного плана поможет снизить среднюю стоимость билета в среднем на 2%.

Минтранс уже заявил, что данная инициатива не может быть рассмотрена до полного восстановления авиации после коронавирусных потрясений. А эксперты единодушны во мнении, что инициатива является попыткой Аэрофлота сделать овербукинг легальным.Однако, со слов М. Демина, представляющего авиакомпанию, эта мера казалась панацеей в период пандемии, но в данный момент Аэрофлот от нее отказался.