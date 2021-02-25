К 8 марта цены на цветы возрастут на 35%

К празднованию 8 марта цены на цветы возрастут на 35% по словам Юлии Черышкиной руководителя комплекса "Подосинки".
"Этот год выдался неординарным во всех значениях этого слова, и какой он будет мы не можем спрогнозировать. Но, могу предположить, что стоимость на цветы возрастет на 35%".
Ежегодно к Международному Женскому Дню стоимость на цветы возрастает порядка 20%, но в этом году цены завышены уже с начала года. Так как поставщики пытаются возместить убытки связанные с пандемией и транспортировкой цветов из-за границы.
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