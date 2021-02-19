В Великобритании впервые орден "За заслуги" вручили собаке. Награды был удостоен британский спрингер-спаниель Макс, сообщает Газета. Ru.
Хозяин собаки Керри Ирвинг в результате аварии потерял возможность ходить, но благодаря встречи с псом он смог снова почувствовать радость жизни.
Макс заставил мужчина иначе взглянуть на мир и помог ему выйти из тяжёлой депрессии.
Когда история Керри и Макса появилась в социальных сетях, пёс стал знаменитым.
Он помогал многим людям даже виртуально. Более того, Макс прошёл специальные курсы и стал посещать больницы и хосписы.
Ранее орден "За заслуги" вручали собакам-спасателям и полицейским псам, но 13-летний Макс стал первым в истории Соединенного Королевства домашним животным, получившим награду за вклад в жизнь общества.
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