В Великобритании орден "За заслуги" вручили домашней собаке

В Великобритании впервые орден "За заслуги" вручили собаке. Награды был удостоен британский спрингер-спаниель Макс, сообщает Газета. Ru.

Хозяин собаки Керри Ирвинг в результате аварии потерял возможность ходить, но благодаря встречи с псом он смог снова почувствовать радость жизни.

Макс заставил мужчина иначе взглянуть на мир и помог ему выйти из тяжёлой депрессии.

Когда история Керри и Макса появилась в социальных сетях, пёс стал знаменитым.

Он помогал многим людям даже виртуально. Более того, Макс прошёл специальные курсы и стал посещать больницы и хосписы.

Ранее орден "За заслуги" вручали собакам-спасателям и полицейским псам, но 13-летний Макс стал первым в истории Соединенного Королевства домашним животным, получившим награду за вклад в жизнь общества.