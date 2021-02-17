Пользователи не могут войти в приложение Тинькофф Банка

Клиенты Тинькофф Банк жалуются на проблемы со входом. На данный момент зарегистрировано более 6 000 обращений.
Проблема затронула и приложение Тинькофф Инвестиции. В основном жаловались в социальной сети Twitter.
Представители банка прокомментировали текущее состояние безопасности и вариант решения уязвимости при входе в приложение:
"На данный момент мы делаем все возможное для решения проблемы связанных с авторизацией. В течение часа проблема будет устранена. Проблема затронула незначительное количество пользователей".
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