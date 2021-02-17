Пользователи не могут войти в приложение Тинькофф Банка

Клиенты Тинькофф Банк жалуются на проблемы со входом. На данный момент зарегистрировано более 6 000 обращений.

Проблема затронула и приложение Тинькофф Инвестиции. В основном жаловались в социальной сети Twitter.

Представители банка прокомментировали текущее состояние безопасности и вариант решения уязвимости при входе в приложение:

"На данный момент мы делаем все возможное для решения проблемы связанных с авторизацией. В течение часа проблема будет устранена. Проблема затронула незначительное количество пользователей".