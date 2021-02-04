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Город в США предлагает $ 6000 желающим стать его жителями

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Власти Натчезе, небольшого городке штата Миссисипи (США), где проживает менее 15 тысяч человек, придумали способ увеличить численность населения.

Город в США предлагает $ 6000 желающим стать его жителями
  • тем, кто переедет туда на ПМЖ, заплатят $ 6 тысяч.

Так, по крайней мере, написано в объявлении, размещенном в Интернете.

Впрочем, есть условия

  • После завершения переезда новые жители Натчезе получат всего $2500 в качестве компенсации расходов на переезд.
  • Затем в течение года они будут получать $300 в месяц "в качестве стипендии для покрытия расходов на проживание".
  • В обмен на эти "стимулы" желающие стать участниками программы должны приобрести дом стоимостью не менее $150 тысяч и зарегистрировать его в качестве постоянного места жительства.
  • Что касается занятости, то желающие поселиться в городе должны быть не только старше 18 лет и иметь право работать в США, но и иметь работу за пределами района и работать на ней удалённо.

Только в том случае, если добровольцы удовлетворят всем этим требованиям, они смогут получить обещанные $6 тысяч.

Автор: Ольга Лебедева
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