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На аукцион в США выставлен "трон диктатора": сиденье унитаза Гитлера

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Сиденье для унитаза, украденное из личной ванной комнаты нацистского лидера Адольфа Гитлера, выставлено на аукцион семьёй солдата из Нью-Джерси.

На аукцион в США выставлен "трон диктатора": сиденье унитаза Гитлера

Американский солдат по имени Рагнвальд К. Борх был связным с французской 2-й танковой дивизией и стал одним из первых союзных войск, достигших здания в начале мая 1945 года.

К этому времени сам Гитлер был уже мёртв, а его резиденция Бергхоф в Берхтесгадене сильно пострадала от бомбёжек и пожара, устроенного отступающими нацистскими солдатами, но некоторые его вещи остались нетронутыми и были разграблены.

На долю Борха достались пара картин маслом, бронежилет времён Первой мировой войны и сиденье унитаза. Согласно семейной легенде, переданной его сыном Михаилом, когда один из солдат военной полиции спросил его, зачем ему этот последний трофей, он ответил:

"Это шутливое напоминание о провалившихся планах Гитлера доминировать над другими нациями".

"Этот предмет был взят из личной ванной Гитлера, настолько близко к "трону", насколько это вообще возможно для диктатора", — говорится в описании лота.

Организаторы торгов не уверены, что этот предмет вызовет хоть какой-нибудь интерес и что найдутся желающие заплатить за него хотя бы начальную цену — $5 тысяч.

"У нас уже выставлялся однажды предмет, ранее принадлежавший Гитлеру, — глобусообразный бар из его личной яхты. Продавцы надеялись получить по меньшей мере $150 тысяч, но никаких предложений не последовало", — цитируют аукционистов местные СМИ.

Автор: Ольга Лебедева, Редактор: Ольга Алексеева
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