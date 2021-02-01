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Австриец после смерти оплатил "неоплатный долг"

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Эрих Швам, гражданин Австрии, после смерти оставил всё своё состояние французской деревне Ле-Шамбон-сюр-Линьон в благодарность жителям за то, что они спрятали его семью от нацистов во время Второй мировой войны.

Австриец после смерти оплатил "неоплатный долг"

Эрих Швам был вместе со своими родителями в числе еврейских беженцев, прибывших в деревню в 1943 году. В завещании от 9 ноября 2020 года Швам написал, что хотел бы "поблагодарить жителей деревни за радушный прием". Он указал, что его деньги должны быть использованы для финансирования школ в деревне.

По словам нотариуса, который ведёт дело о наследстве, сумма составляет "несколько сотен тысяч евро".

"Мы чрезвычайно польщены и воспользуемся этой суммой в соответствии с завещанием мистера Швама. Мы не знали мистера Швама, а теперь пытаемся установить, кто он такой и что с ним здесь произошло", — заявила заместитель мэра города Дениз Валлат.

Большие взносы будут также сделаны в три фонда поддержки медицинских работников, детей с лейкемией и прав животных, отмечается в пресс-релизе мэрии.

"Ле-Шамбон и близлежащие деревни принимали еврейских беженцев, в основном детей, после 1940 года, — сообщается на сайте мэрии. — Барак Обама упомянул эту деревню в своем выступлении на церемонии памяти жертв Холокоста в апреле 2009 года, а Всемирный центр памяти жертв Холокоста "Яд ва-Шем" в 1990 году присвоил коммуне звание Праведника.

Автор: Ольга Лебедева, Редактор: Ольга Алексеева
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