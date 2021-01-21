До чего техника дошла: слонов из космоса считают

Чтобы подсчитать количество слонов, учёные начали использовать космические технологии — снимки сделанные со спутника наблюдения, находящегося на орбите в 600 км над поверхностью планеты.

Поначалу на снимках видны серые пятна среди лесной зелени, но при ближайшем рассмотрении эти пятна распознаются как слоны.

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Как отмечают учёные, спутник может исследовать до 5000 кв. км ареала обитания слонов за один безоблачный день. А весь трудоемкий подсчет животных производится с помощью компьютерного алгоритма — ИИ, обученного распознавать слонов в различных фоновых условиях.

"Мы просто приводим примеры алгоритма и говорим ему: "это слон, это не слон", — рассказала доктор Ольга Исупова из Университета Бата. — Делая это, мы можем научить машину распознавать мелкие детали, которые мы не смогли бы уловить невооруженным глазом. И природоохранные организации уже заинтересованы в том, чтобы использовать это для замены съемок с использованием самолетов."

Дорого, но эффективно

Защитникам природы придется платить за доступ к коммерческим спутникам и снимкам, которые они снимают.

Но такой подход мог бы значительно улучшить мониторинг популяций слонов в местах обитания, охватывающих международные границы, где может быть трудно получить разрешение на авиационные съемки.

Есть и ещё очевидная польза: