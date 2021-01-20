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Перед Капитолием американские флаги выстроились в российский триколор

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Запланированная на сегодня инаугурация президента США Джо Байдена пройдёт в условиях повышенных мер безопасности. Даже без зрителей.

Поэтому на Национальной аллее в Вашингтоне, где обычно в день инаугурации президента США собирается толпа народа, выставили около 200 тысяч американских флагов.

Внимательные пользователи соцсетей заметили, что на фото флаги выглядят, как огромный российский триколор.

Американские флаги выстроились в российский триколор. фото
©ТГ-канал Милитарист

Несмотря на то, что инаугурация пройдёт, выражаясь спортивным языком, "при пустых трибунах", возле Капитолия с самого утра замечен припаркованный автозак. Пока, как отмечают в соцсетях жители Вашингтона, пустой.

Автор: Ольга Лебедева
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