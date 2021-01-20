Перед Капитолием американские флаги выстроились в российский триколор

Запланированная на сегодня инаугурация президента США Джо Байдена пройдёт в условиях повышенных мер безопасности. Даже без зрителей.

Поэтому на Национальной аллее в Вашингтоне, где обычно в день инаугурации президента США собирается толпа народа, выставили около 200 тысяч американских флагов.

Внимательные пользователи соцсетей заметили, что на фото флаги выглядят, как огромный российский триколор.

©ТГ-канал Милитарист

Несмотря на то, что инаугурация пройдёт, выражаясь спортивным языком, "при пустых трибунах", возле Капитолия с самого утра замечен припаркованный автозак. Пока, как отмечают в соцсетях жители Вашингтона, пустой.