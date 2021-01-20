Перед Капитолием американские флаги выстроились в российский триколор

Запланированная на сегодня инаугурация президента США Джо Байдена пройдёт в условиях повышенных мер безопасности. Даже без зрителей.
Поэтому на Национальной аллее в Вашингтоне, где обычно в день инаугурации президента США собирается толпа народа, выставили около 200 тысяч американских флагов.
Внимательные пользователи соцсетей заметили, что на фото флаги выглядят, как огромный российский триколор.
Несмотря на то, что инаугурация пройдёт, выражаясь спортивным языком, "при пустых трибунах", возле Капитолия с самого утра замечен припаркованный автозак. Пока, как отмечают в соцсетях жители Вашингтона, пустой.
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