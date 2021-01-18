В пустыне Сахара выпал снег

Снегопад, температура 0° С и ниже были зарегистрированы в пустыне Сахара и в нескольких провинциях Саудовской Аравии, особенно вблизи гор Дахр на севере страны.
На видео, опубликованном фотографом Каримом Бушетаты, — заснеженная окраина небольшого алжирского пустынного городка Айн-Сефра. Город, известный как "пустынные ворота", расположен на высоте около 1000 метров над уровнем моря и окружен Атласскими горами.
Жители Саудовской Аравии обрадовались снегопаду в регионе, но Главное управление по метеорологии и охране окружающей среды королевства призвало их "избегать воздействия холода".
Отмечается, что впервые за последние 40 лет температура воздуха в пустыне Сахара — одном из самых засушливых регионов планеты — упала до -2 градусов.
Синоптики отмечают, что причиной стал антициклон, который, "двигаясь по часовой стрелке из Центральной Азии, замёрз и образовал снег".
Последний раз снегопад в этом районе был в 1980 году.
Близкий друг принца Гарри и Меган Маркл телеведущий Том Брэдби рассказал, что королевский наследник переосмыслил свои отношения с актрисой.