В пустыне Сахара выпал снег

Снегопад, температура 0° С и ниже были зарегистрированы в пустыне Сахара и в нескольких провинциях Саудовской Аравии, особенно вблизи гор Дахр на севере страны.

На видео, опубликованном фотографом Каримом Бушетаты, — заснеженная окраина небольшого алжирского пустынного городка Айн-Сефра. Город, известный как "пустынные ворота", расположен на высоте около 1000 метров над уровнем моря и окружен Атласскими горами.

Жители Саудовской Аравии обрадовались снегопаду в регионе, но Главное управление по метеорологии и охране окружающей среды королевства призвало их "избегать воздействия холода".

Отмечается, что впервые за последние 40 лет температура воздуха в пустыне Сахара — одном из самых засушливых регионов планеты — упала до -2 градусов.

Синоптики отмечают, что причиной стал антициклон, который, "двигаясь по часовой стрелке из Центральной Азии, замёрз и образовал снег".

Последний раз снегопад в этом районе был в 1980 году.

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