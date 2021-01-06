В каршеринге рассказали, что пользователи забывали в машинах

Забытые в автомобилях каршеринга мобильные телефоны, зонты и перчатки можно даже не считать — они бесконечны. Но иногда встречается и кое-что поинтереснее…

Иногда клиенты каршеринговых сервисов умудряются забыть в машине удивительные вещи, рассказала сооснователь сервиса BelkaCar Екатерина Макарова.

"Например — музейный пулемёт РПК-74, живого лебедя, 4 кг чёрной икры, подвесное биде, электрогитару с автографом Дэвида Гилмора, меховые наручники, универсальный набор сварщика и четыре билета на матч Испания — Россия", — приводит её слова АГН "Москва".

А в автомобилях другого популярного сервиса "Делимобиль" пользователи забывали самокаты, садовые инструменты и собак. Конечно, оставленная в машине садовая лопата — это не так захватывающе, как меховые наручники, но даёт представление о том, что в принципе забыть можно что угодно. Будьте внимательны!