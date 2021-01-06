Красноярский врач сделал предложение избраннице в "красной зоне"

В Красноярской краевой клинической больнице в канун Нового года произошла восхитительная романтическая история: врач сделал предложение коллеге прямо в "красной зоне".

Историю о том, что пандемия любви не помеха, а в данном случае даже наоборот, рассказали в Instagram-аккаунте ККБ Красноярска. Хирург больницы Игорь Анохин сделал предложение анестезиологу Екатерине Внуковой в "красной зоне": оба врача при этом находились в защитных костюмах и масках, а обручальное кольцо жених надел прямо на медицинскую перчатку невесты.

"Мы познакомились в госпитале в конце апреля, сначала просто общались. Узнавая друг друга ближе, поняли — искали друг друга всю жизнь. И стали парой. Когда решил делать предложение, не сомневался ни на миг. Но переживал страшно", — поделился счастливый влюблённый хирург.

Пользователи Сети оценили красивую историю, осыпав жениха и невесту поздравлениями и пожеланиями любви и счастья.

"Супер! Ну хоть какая-то польза от этого ковида!" — написал marcus27092019.

Таблоид Daily Mail даже посвятил статью романтической истории красивой пары красноярских врачей, и британские читатели присоединились к поздравлениям.