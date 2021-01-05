2020 год стал самым тёплым в России

Закончившийся 2020 год оказался для России самым тёплым, побив температурные рекорды за все 130 лет истории метеорологических наблюдений.

Не повезло с теплом в прошедшем году лишь Северо-Кавказскому федеральному округу. Во всех остальных федеральных округах России 2020 год оказался самым жарким с тех пор, как 130 лет назад метеорологи начали фиксировать показатели температуры.

"Это удивительно, просто редчайший случай", — прокомментировал данные научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

В качестве показательного примера учёный привёл среднегодовую температуру Москвы. Обычно среднегодовое температурное значение изменяется постепенно и незначительно, но в 2020 году она оказалась сразу на 3 градуса выше нормы.

"Только представьте, насколько это большой отрыв", — отметил Роман Вильфанд.

По мнению главы Росгидрометцентра, такое общероссийское повышение температуры является следствием глобального потепления, сообщает ТАСС.