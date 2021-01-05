"Мисс Вирджиния-1958" "воскресла" после смерти от COVID-19

Жительница Джорджии Барбара Гатри Лэй чудесным образом вернулась к жизни после того, как врачи объявили родственникам о её смерти от коронавирусной инфекции.

Обладательница титула "Мисс Вирджиния-1958" Барбара Гатри Лэй заразилась коронавирусной инфекцией и 20 декабря была доставлена в больницу с затруднённым дыханием. Спустя два дня врачи констатировали смерть 82-летней женщины.

Первым печальное известие из больницы получил сын Барбары — Том Келли. Он уже успел позвонить супругу своей матери Энтони Лэю и рассказать о её смерти, а тот начал обзванивать других родственников, когда Тому снова позвонили врачи и сообщили, что у признанной мёртвой пациентки снова появился пульс.

"Как врач, я без колебаний скажу, что для описания того, что произошло, есть лишь одно слово — чудо", — прокомментировал "чудесное воскрешение" матери Том Келли.

Муж Барбары тоже очень эмоционально отреагировал на эту новость.

"Из несчастного человека с разбитым сердцем я превратился в очень счастливого", — заявил Тони Лэй.

Родственники "ожившей" сказали, что сама Барбара планировала дожить до 101 года, и что они сохранят газету, написавшую о её "смерти", чтобы показать ей, когда она выздоровеет и выпишется из больницы, сообщает New York Post.