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Бывшая "девушка Бонда" Таня Робертс "ожила после смерти"

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Представитель актрисы Тани Робертс, ранее объявивший о её смерти, теперь заявил, что он ошибся: 65-летняя бывшая "девушка Бонда", оказывается, всё ещё жива.

Бывшая "девушка Бонда" Таня Робертс "ожила после смерти"

О "смерти" Тани Робертс стало известно 3 января. Её представитель Майк Пингел сообщил со слов её давнего партнёра Лэнса О`Брайена, что актриса скончалась в медицинском центре Cedars-Sinai в Лос-Анджелесе. Она находилась там с тех пор как в канун Рождества (24 декабря) потеряла сознание, вернувшись домой с прогулки с собаками.

Непонятно, как могла произойти такая чудовищная ошибка, однако через день стало известно, что Таня Робертс жива, сообщает TMZ.

"В больнице мне сказали, что она жива. Мне позвонили из отделения интенсивной терапии и сообщили, что она находится в реанимации в тяжёлом состоянии", — рассказал ошеломлённый Майк Пингел.

По его словам, ранее в больнице его проинформировали, что у Тани Робертс практически нет надежды выжить, поскольку при падении она получила тяжёлую травму.

Таня Робертс — американская актриса и модель. Всемирную известность ей принесла роль Стейси Саттон — девушки Джеймса Бонда в фильме 1985 года "Вид на убийство", где агента 007 сыграл Роджер Мур.

Автор: Людмила Черткова
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