Много интересного предсказала на 2021 год Ванга

Баба Ванга, настоящее имя Вангелия Гуштерова, болгарская ясновидящая, получила прозвище "Нострадамус Балкан" за свои предсказания, которые загадочным образом сбываются.

После того как стало понятно, что Ванга "угадала" трагедию 11 сентября, смерть принцессы Дианы, чернобыльскую катастрофу, "Брексит" и коронавирус, скептиков на её счёт практически не осталось.

Что ждёт нас в наступающем 2021 году, согласно предсказаниям Ванги

Прямо перед своей смертью в возрасте 85 лет в 1996 году Ванга сказала, что 2021 год станет годом, когда будет найдено лекарство от рака:

"Придёт день, когда рак будет связан железными цепями".

А вот кому не повезёт в 2021 году, так это действующему пока ещё президенту США. Ванга, не называя, конечно, имени, сказала, что

45-й президент заболеет "загадочной болезнью, которая оставит его глухим и вызовет травму мозга".

Ещё она "увидела", что экономика Европы рухнет, на президента России Владимира Путина будет совершено покушение кем-то в его собственной стране, а исламские экстремисты совершат нападение в Европе, используя химическое оружие.

Ванга предсказала:

мир будет страдать от множества катаклизмов и великих бедствий;

сознание людей изменится: придут трудные времена, люди будут разделены своей верой;

живущие станут свидетелями разрушительных событий, которые изменят судьбу человечества;

производство бензина остановится, и Земля отдохнёт;

Самый странный прогноз Ванги состоит в том, что в 2021 году планету захватит дракон.

Переводчики утверждают, Ванга сказала:

"Сильный дракон захватит человечество. Три гиганта объединятся. У некоторых будут красные деньги. Я вижу числа 100, 5 и много нулей".

Впрочем, если не понимать её слова слишком буквально, как и остальные предсказания, есть предположение, что "дракон" — это Китай, а тремя гигантами могут быть Россия, Индия и Китай. Тогда получается, что деньги — банкноты в 100 юаней и 5000 рублей, которые имеют красный цвет.