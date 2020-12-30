Китаец дал мастер-класс по варке идеальных пельменей

Пользователь китайской социальной платформы WeChat назвал критическую ошибку при варке пельменей и раскрыл секрет их идеального приготовления.

Древняя китайская легенда приписывает изобретение пельменей лекарю Чжану Чжунцзину. Считается, что этим блюдом из мяса и теста он лечил обморожения. С тех самых пор у китайцев особо трепетное отношение к пельменям.

Пользователь WeChat написал целую поэму, посвящённую секретам варки идеальных пельменей. Самое главное, утверждает он — не класть пельмени в кипящую воду: в этом случае они лопаются и разваливаются или слипаются. Как же сварить идеальные пельмени?

Перед варкой замороженные пельмени следует замочить в воде на три минуты. В этом случае они не лопнут при варке.

Идеальная температура воды для варки пельменей — 55-60 градусов. Это как раз когда на дне кастрюли появляются пузырьки. В этом момент и стоит бросать пельмени в воду, предварительно подсолив её.

Дождавшись, пока вода с пельменями закипит, добавьте стакан холодной воды. Важно, чтобы температура нагревания пельменей в кастрюле была равномерной, пишет китайский пельменный гуру. Этот шаг следует повторить ещё дважды. После третьего закипания пельмени готовы. Наслаждайтесь!