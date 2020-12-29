Джордж Мартин назвал сериал, который его впечатлил

Американский писатель-фантаст Джордж Р. Р. Мартин назвал сериал, который он с удовольствием рекомендует для просмотра "долгими зимними вечерами".

По словам писателя, постановка впечатлила его не только хорошей актёрской игрой, но и достоверностью.

"Если есть хоть какая-то справедливость, сериал должен претендовать на награды", — считает Джордж Мартин. "В разгар зимы ночи длинные и тёмные… и нам всем нужны хорошие книги, чтобы читать, хорошие шоу, чтобы смотреть. И позвольте мне порекомендовать вам посмотреть "Ход королевы" (Queen`s Gambit), если вы ещё этого не сделали. Очень верная адаптация (ура) очень сильного романа (ура), прекрасно написанного, сыгранного и поставленного. Я думаю, вам всем это понравится", — написал Мартин в своём блоге.

Писатель подчеркнул, что сюжет сериала особенно сильно срезонировал с ним, потому что он сам долгое время своей жизни посвятил шахматам, которыми всерьёз увлекался в молодости, но в конце концов выбрал писательскую карьеру. Он признался, что никогда не смог бы достичь таких высот в шахматах, которых добилась героиня фильма.