Американское ноу-хау: чистить снег хорошо огнемётом

Тимоти Браунинг, житель городка Ашленд (штат Кентукки, США), взялся за огнемет, чтобы растопить снежные сугробы, скопившиеся за несколько дней возле его дома.

В видео, опубликованном Джорданом Подунаваком, соседом изобретателя, в Facebook, видно, как Браунинг очищает своим оружием доступ к входу в свой дом. Уборщик снега даже "стреляет" пару раз в воздух, словно празднуя свою победу перед белой стихией.

Видео за несколько часов стало вирусным.

Главный герой не мог не поделиться своим опытом и тоже опубликовал видео в своем профиле на Facebook. На нём он в весьма лёгком наряде: в кепке, халате и тапочках курит сигарету, поливая сугроб огнём…