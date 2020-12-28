Американское ноу-хау: чистить снег хорошо огнемётом

Тимоти Браунинг, житель городка Ашленд (штат Кентукки, США), взялся за огнемет, чтобы растопить снежные сугробы, скопившиеся за несколько дней возле его дома.
В видео, опубликованном Джорданом Подунаваком, соседом изобретателя, в Facebook, видно, как Браунинг очищает своим оружием доступ к входу в свой дом. Уборщик снега даже "стреляет" пару раз в воздух, словно празднуя свою победу перед белой стихией.
Видео за несколько часов стало вирусным.
Главный герой не мог не поделиться своим опытом и тоже опубликовал видео в своем профиле на Facebook. На нём он в весьма лёгком наряде: в кепке, халате и тапочках курит сигарету, поливая сугроб огнём…
"Это видео подтверждает, что огнемет — это, по сути, новый пылесос, когда дело доходит до домашней необходимости. Вам нужно очистить свой вход? Огнемет. Убрать куст? Огнемет. Убить паука? Огнеметы", — пишет один из пользователей сети.
Ранее украинский лидер Владимир Зеленский во время своего визита в Польшу сообщил, что СССР и нацистская Германия несут равную ответственность за Вторую мировую войну.