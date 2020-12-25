Neverland Майкла Джексона ушёл с молотка

Ранчо поп-звезды Майкла Джексона Neverland было продано миллиардеру-инвестору за четверть его первоначальной цены.

"Рон Беркл, бывший друг Джексона, недавно купил поместье в Лос-Оливосе, штат Калифорния, — сообщил его пресс-секретарь изданию The Wall Street Journal. — Он заплатил $ 22 млн (£16,2 млн) за Neverland".

Как уточняет издание, комплекс площадью 1100 га был впервые выставлен на продажу за $100 млн в 2015 году. С тех пор Neverland, расположенный к северу от города Санта-Барбара, то появлялся, то исчезал с рынка, последний раз в объявлении о его продаже была указана цена в $31 млн.

Сам Джексон купил поместье в 1987 году за $ 19,5 млн и именно он назвал его Neverland, в честь вымышленного острова из рассказа Джея М. Барри о Питере Пэне, где дети никогда не вырастают.

Певец превратил ранчо в развлекательный комплекс, построив на его территории зоопарк и ярмарочную площадку, где регулярно развлекал детей и их семьи.

В 1990-х и 2000-х годах Неверленд стал центром различных расследований обвинений Джексона в сексуальном насилии над детьми. Напомним, в 2005 году Джексона судили и оправдали по обвинению в жестоком обращении с 13-летним мальчиком.

После процесса Джексон так и не вернулся в Неверленд. Четыре года спустя, в июне 2009 года, он умер в другом доме в Лос-Анджелесе от остановки сердца, вызванной передозировкой наркотиков.