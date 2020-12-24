Внимательный британец нашёл 80 миллионов в грязи под ногами

Один внимательный житель Великобритании вышел из дома, чтобы посмотреть на птиц, и нашёл клад стоимостью 800 тысяч фунтов стерлингов (около 80 миллионов рублей).

Издание Treasure Hunting, рассказавшее историю счастливчика, во избежание возможных неприятностей не назвало его имени, но упомянуло, что у британца имелся металлоискатель.

Вообще-то в его планы не входило искать клады: он вышел из дома, чтобы понаблюдать за птицами. Но привычка поглядывать себе под ноги в этот день оказалась полезна, как никогда. Британец заметил в грязи что-то круглое и блестящее. Это, по его словам, оказался "какой-то древний диск", и он на всякий случай сходил домой за металлоискателем.

Так мужчине удалось обнаружить старинный кельтский кувшин, а в нём — около тысячи "древних дисков" — различных монет. Эксперты ещё изучают находку, но уже известно, что этим монетам около двух тысяч лет, а общая стоимость клада составляет примерно 800 тысяч фунтов стерлингов. Чтобы получить эти деньги, британец может продать клад музею.